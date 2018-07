Lieke en Etienne gevierd voor hun gouden jubileum 31 juli 2018

Jaarlijks zet het gemeentebestuur tientallen koppels in de bloemetjes voor huwelijksverjaardag. Op 25 juli was het de beurt aan de ouders van schepen Andy Vandevelde (CD&V), Lieke en Etienne. "Tot aan mijn geboorte werkte Lieke in de confectie, waarna ze stopte met werken en zorgde voor het huishouden", vertelt Andy. "Etienne was bijna heel zijn loopbaan werkzaam bij Belgacom."





(VDT)