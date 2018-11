Lief en Leed op de planken vdt

15 november 2018



Na het succes van vorig jaar met het stuk In de sacoche van Pol Anrys waarin de draak werd gestoken met een omhooggevallen madam, kiest men bij toneelvereniging Lief en Leed dit jaar voor een stuk van dezelfde schrijver, namelijk Wanda’s bonte was. De voorstellingen vinden plaats op 23 en 24 november, op 30 november en 1 december, in het parochiecentrum van Neerlinter, telkens om 20 uur. Kaarten kan je verkrijgen bij de leden, bij Ilse Bollen op het nummer 0496/26.52.97 of bij Edgard Stroobants op het nummer 0479/07.06.59.