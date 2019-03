Les reanimatie en defibrillatie op Atlas vdt

13 maart 2019

Op woensdag 27 maart kan je een opleiding reanimatie en defibrillatie komen volgen in de voetbalkantine van Atlas Linter in de Pelsstraat. Het Rode Kruis Linter-Zoutleeuw-Geetbets staat klaar om je hierin wegwijs te maken. Iedereen is welkom om 19.30 uur. Voor inschrijving kan je terecht op het nummer 0498/22.56.06 en via mail naar mokeherinckx@hotmail.com.