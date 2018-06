Lenn (9) is jongste laureaat ooit voor 'Wall of fame' 14 juni 2018

02u34 0

Maandagavond huldigde het schepencollege van Linter de jongste laureaat ooit voor zijn Wall of Fame. De 'Linterse Wall of fame' is een verzameling van goudkleurige kaders met hierin inwoners die hun gemeente in een positief daglicht stellen of bekend maken tot buiten de gemeentegrenzen. Zo werd de negenjarige Lenn Vanderbiesen uit Overhespen tot Kids Climate Ambassadeur verkozen. De Kids Climate Conferentie (KCC) vond in oktober vorig jaar plaats. De kinderen konden er nadenken over oplossingen voor de klimaatproblematiek. Lenn stelde twee heerlijke recepten voor met ingrediënten uit eigen streek en hij maakte met Linter afspraken rond milieu. Burgemeester Marc Wijnants nodigde Lenn uit om hem op zondag 23 september te assisteren tijdens een taartenbakwedstrijd tussen burgemeesters uit de Getevallei. (VDT)