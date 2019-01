Lek in olietank trekt spoor van minstens 1 kilometer op Grote Gete Tom Van de Weyer

19 januari 2019

18u38 0 Linter Op de Grote Gete in Linter lag vrijdagochtend een spoor van 800 liter olie over een lengte van minstens een kilometer. Oorzaak was een lek in een stookolietank in Oplinter (Tienen). “Het spoor is te dun om op te ruimen, al zal er nauwelijks schade zijn”, zegt Marc Wijnants (CD&V), burgemeester van Linter. Natuurpunt pleit voor strengere reglementering voor olietanks.

Natuurarbeiders merkten de stookolie vrijdagochtend op en verwittigden de Vlaamse Milieumaatschappij. Intussen kwamen op de milieudienst van Linter verschillende meldingen binnen. Het spoor spreidde zich uit over honderden meters. De bron bleek een lekkende tank te zijn op een landbouwbedrijf in Oplinter. De tank had bij de levering van 800 liter rode stookolie druppelsgewijs al haar inhoud verloren, die in de rivier was gelopen.

De brandweer kwam ter plaatse, maar besloot geen bijzondere maatregelen te treffen. “Ik vertrouw op hun advies”, zegt burgemeester Wijnants. “De laag olie is zo flinterdun en ver verspreid dat de brandweer ze niet kan afbakenen en opvangen. Het spoor drijft nu verder af richting Demer. De concentratie wordt zo klein dat er allicht geen hinder volgt. We overleggen met buurgemeente Tienen of er klacht wordt ingediend tegen de landbouwer. Eventuele schade zal op hem verhaald worden.”

“Wijnants minimaliseert het voorval”, zegt Pieter Abts van Natuurpunt, afdeling Zuid-Oost Brabant. “Ik ben vrijdag zelf alle bruggen over de Gete afgegaan om het spoor te volgen. Het liep over een lengte van 7,8 kilometer, tussen Tienen en Zoutleeuw.”

“Als zoiets gebeurt op een privéterrein staan de gemeente en de brandweer meteen klaar om het te saneren. Nu laten ze het maar lopen. Gelukkig staat het water erg laag, anders had de olie de vegetatie op de oevers flink vervuild.”

“Net nu de winter voor de deur staat, is de vervuiling erg nefast”, zegt Abts. “Deze stromende rivier vriest niet dicht, zodat heel wat dieren hier naar voedsel zoeken. Het is een belangrijke plaats om te overwinteren, onder andere voor een kleine eendensoort die beschermd is in Europa. De olie gaat in hun pluimen zitten, en ze verliezen kracht in hun vleugels.”

“Het zou gaan om een ongeluk, dus zal Natuurpunt hier geen gevolg aan geven”, aldus Abts. “Toch vragen we ons af of er geen strenger preventief beleid moet gevoerd worden omtrent stookolietanks. Moeten de afsluitingen en wanden niet beter nagekeken worden? Dit was immers geen alleenstaand geval. We informeerden vrijdag bij de VMM en die meldde ons dat er in Zoutleeuw een gelijkaardig lek zou zijn. De voorbije twee jaar is er een paar keer mazout in de Velpe gelekt. Al het werk dat de voorbije jaren werd gedaan om de waterkwaliteit in natuurgebieden te verbeteren, wordt zo teniet gedaan.”