Leerlingen planten bomen en struiken aan in de Grote Getevallei 10 maart 2018

Natuurpunt vergroot het bosareaal in de Grote Getevallei met één hectare. De leerlingen van lagere scholen De Zandloper Wommersom en De Regenboog Neerlinter en Drieslinter staken gisteren de handen uit de mouwen. Vanaf het najaar 2018 kunnen jong en oud zelf genieten van deze nieuwe bossen van op het Avonturenpad, een nieuw wandelpad in ontwikkeling.

Na het kinderplezier dat te beleven is in de Grote Ge(k)te, het koninkrijk van de Getedraak, mogen de kinderen nu meewerken aan het natuurbeheer van de Grote Getevallei. Maar liefst 2.000 inheemse bomen en struiken zoals zomerlinde, ruwe iep, zomereik, Europese vogelkers en sleedoorn worden hier geplant. De actie past in het plan van Natuurpunt om de bossen in de Grote Getevallei te verbinden en zo de bosoppervlakte in de vallei gevoelig uit te breiden. "Die robuuste boskernen bieden grote kansen voor provinciale koesterburen, waaronder de kamsalamander en heel wat bijzondere vogels van bosrijke valleien zoals wielewaal, matkop en kleine bonte specht", zegt Wim Fourie van Natuurpunt Linter. "Maar ook dagvlinders zoals Iepenpage of vleermuizen profiteren van deze bosontwikkeling. Ooit hopen we hier ook wespendief en houtsnip weer als broedvogel te verwelkomen." (VDT)