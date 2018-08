Lavina laat haren knippen voor Think Pink 14 augustus 2018

02u34 0 Linter De vorige maandag 9 jaar geworden Lavina Coorens heeft haar mooie haren laten afknippen voor 'Think Pink', een organisatie die zich inzet om vrouwen met borstkanker te helpen hun tijdelijk haarverlies te dragen. Ook moeder Caterina La Mela deed mee met haar enthousiaste dochter.

Ze lieten beiden hun opgespaarde paardenstaart eerst meten en dan knippen in studio Cuypers in Melkwezer. Lavina: "Ik wilde graag mijn paardenstaart schenken om een pruik te laten maken voor mensen die kanker hebben. Ik heb dat gezien op het internet en ook op het jeugdjournaal, en ik wilde dat doen op mijn negende verjaardag", aldus Lavina. Moeder Caterina: "We hebben twee neven verloren aan kanker en nu heeft ook een goede vriendin die vreselijke ziekte. Ik wilde dat al langer doen, en nu mijn dochter het wilde doen, ben ik er ook voor gegaan".





Papa Robin Coorens, die zich zelf inzet voor goede doelen onder meer als vrijwilliger voor de Medicowns : "Ik ben fier op ons gezin. Ze zijn altijd actief voor goede dingen, zoals het redden van dieren en het helpen van mensen. Het fijne aan een kind is dat ze niets willen in de plaats. Wat onze dochter nu doet is toch wel een stunt." (HCH)