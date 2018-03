Kunstwerken voor B(l)oeind Hageland 28 maart 2018

Toerisme Vlaams-Brabant organiseert van 13 tot en met 29 april de campagne B(l)oeind Hageland, die in het teken staat van de bloesem. In iedere gemeente is een permanent kunstwerk opgetrokken, midden in de Hagelandse fruitboomgaarden en geïnspireerd op de fruitteelt. Frederik Vaes creëerde in Wommersom 'Helixagon', een kijkbuis in de vorm van een bijenraat. Je kan de elf werken allen bekijken langs de vier 'fruitbeeldige' fietsroutes. Alle info vind je op www.toerismevlaamsbrabant.be/bloesems





(VDWT)