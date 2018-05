Kransneerlegging Neerlinter en Drieslinter 30 mei 2018

Op zaterdag 9 juni worden de Wereldoorlogen in Neerlinter en Drieslinter herdacht. Om 14 uur is er een kransneerlegging aan de gedenkstenen aan de Onze-Lieve-Vrouw-van-het-Heilig-Hartkerk in Drieslinter en om 14.30 uur aan het Oorlogsmonument aan de Sint-Foillianuskerk in Neerlinter. Enkele Australische familieleden van William Searle Vale die in geallieerde missie sneuvelde, toen zijn Mosquito op 6 oktober 1944 in Drieslinter crashte, zullen hierop aanwezig zijn. De herdenking wordt afgesloten met een gezellig samenzijn en een drankje in café 't Pleintje op het dorpsplein in Neerlinter. De werkgroep Heemkunde heet iedereen welkom. (VDT)