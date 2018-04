Kouter Doler gepresenteerd op Bergfeesten 10 april 2018

02u38 0

De Geestrijken van de Kouter uit Wommersom stellen hun tweede bier voor tijdens de Bergfeesten in Wommersom. Naast de Kouter Lorem kan je op dit evenement genieten van de Kouter Dolor, de tweede telg uit de Kouter familie. "Het is een blond bier met een prettig aroma en heel wat minder alcohol (6,6 procent) dan zijn oudere broer. Met de fruitige hopsoorten wordt dit hét ideale zomerbier", zegt Björn Jacobs van de Kouter Brewery. Iedereen is welkom op de Bergfeesten op 1 mei om het bier te proeven of je kan elke eerste zondag van de maand en in juli en augustus elke zondag van 14 tot 18 uur terecht in de Kouter Bar, Geetkouterstraat 24 in Wommersom. (VDT)