Koppel mag dan toch nog dieren houden 12 mei 2018

02u30 0

De 28-jarige M.D. uit Linter is veroordeeld tot zes maanden cel en 6.000 euro boete voor drugsbezit en dierenverwaarlozing. Zijn partner S.D. (29) kreeg de probatie-opschorting als ze haar werk behoudt en belooft haar dieren voortaan goed te verzorgen. De pitbull van het koppel werd vorig jaar in beslag genomen na meerdere waarschuwingen. De hond bleek ondervoed, had geen beschutting en leefde tussen zijn eigen uitwerpselen. Het dier zat 8 kilo onder zijn gewicht. De procureur vroeg een verbod op het houden van dieren uit te spreken maar daar ging de rechter niet op in. Ondertussen haalde het koppel opnieuw een hond in huis. De rechter beval een maatschappelijke enquête maar die bleek positief uit te draaien voor de twee. Bij hercontrole van de politie bleken de hond, de katten en een reptiel in goede gezondheid te verkeren. De rechter gaf D. zes maanden cel omdat hij ook nog vervolgd werd voor het bezit van cannabis en het uitkafferen van een agent.





Mits enkele voorwaarden is de straf met uitstel. (KAR)