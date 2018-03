Kom alles te weten over welzijn op de beurs 'voel ik me goed in mijn vel?' 09 maart 2018

03u05 0 Linter In OC De Linde vindt vanaf morgen 10 uur de welzijnsbeurs 'voel ik me goed in mijn vel?' plaats.

De organisatie ligt in handen van de welzijns- en seniorenraad en het OCMW van Linter. Gedurende de hele dag zullen er verschillende verenigingen, die verdienstelijk zijn in de geestelijke gezondheidszorg, hun diensten voorstellen. Ondertussen brengt een aantal deskundige sprekers verduidelijking over hedendaagse problemen. Romina Rys spreekt over burn-out, Paul Hillaert geeft een yogasessie, Zara Vandeven heeft het over gezond slapen, Dimitri Das behandelt dan weer de thema's gamen en sociale media en hun invloed op het psychisch welzijn van kinderen en jongeren en afsluiten doet Kathleen Sterkendries met relaxatie- en ontspanningsoefeningen voor jong en oud.





Welzijnsthema's

"We vonden het ook heel belangrijk om de leerlingen van de Linterse scholen bij de beurs te betrekken", klinkt het. "De leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar werkten vooraf klassikaal rond welzijnsthema's in samenwerking met Het Huis van het Kind en tijdens de beurs kunnen kinderen terecht op de stand van het Huis van het Kind voor expressie met klei, relaxatie en ontspanningsoefeningen. Voor de kleinsten is er vanuit de Spelotheek een spelhoekje voorzien. Via deze weg willen we alvast alle sprekers, standhouders en vrijwilligers bedanken voor hun medewerking en nodigen we iedereen graag uit op de beurs."





(VDT)