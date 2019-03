Kleuterhappening in De Linde vdt

14 maart 2019

Zondag 24 maart organiseert ILV Sportregio Getevallei een kleuterhappening in ontmoetingscentrum De Linde aan de Ransbergstraat. Kleuters van 2 tot 6 jaar zijn welkom tussen 9.30 en 13 uur om zich uit te leven op springkastelen, in het ballenbad, met de treintjes en autootjes of in het doolhof. De ouders wordt gevraagd in de buurt van hun kinderen te blijven. Toegang bedraagt 5 euro, inclusief verzekering. De ouders mogen gratis meekomen.