Kinderen vechten veldslag uit tijdens eerste vertelwandeling 20 april 2018

Heel wat enthousiaste kinderen en hun ouders of grootouders verzamelden aan de manege Hof Waaiberg voor de vertelwandeling rond de slag van Neerwinden.

"Met deze vertelwandeling hebben we samen met de dienst toerisme van de provincie Vlaams-Brabant een toffe en interactieve manier gezocht om als kind kennis te maken met de boeiende geschiedenis in een landschap in volle bloei", zegt toerismeschepen Linda Verdeyen. Nadat de kinderen voor het rode of blauwe leger kozen, trokken ze met een gids op stap langs bloeiende boomgaarden, terwijl de gids het spannende verhaal vertelde van de slag bij Neerwinden. Halverwege de wandeling troffen de twee legers elkaar en vochten ze aan het kapel Het Eikske een veldslag uit. Onderweg werden ze niet alleen op weetjes, maar ook op soldatenkoeken en snoepjes getrakteerd. (VDT)