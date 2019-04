Kienavond vdt

10 april 2019

08u46 0

Vrijdag kan je in de kantine van Atlas Linter aan de Pelsstraat in Drieslinter terecht voor een kienavond. Deuren openen om 19 uur. Meer info is te verkrijgen via mail naar mokeherinckx@hotmail.com of op het nummer 0498/22.56.06.