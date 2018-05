Kay Feesten 23 mei 2018

02u54 0

Dit weekend vinden de festiviteiten rond 102 jaar café Carlo plaats in de Sint-Kwintensstraat in Wommersom. Zaterdag start om 21 uur Wommersom Zingt met het Kay Connection koor en liveband, gevolgd door een openluchtfuif met Discobar MOD. Zondag is er om 13 uur een optreden 'Wreed en Plezant' met liedjes uit de oude doos. Voor de kinderen wordt animatie voorzien.





Vanaf 17.30 uur kan je aanschuiven aan het tapas-buffet. Je kaarten reserveren kan via mail philip.vanderweyden@telenet.be of op het nummer 0496/95.53.42. (VDT)