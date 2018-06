Juf Lena gaat met pensioen 26 juni 2018

Het zijn de laatste schooldagen voor juf Lena (59) in De Regenboog in Drieslinter. Hier startte ze 40 jaar geleden haar carrière. "Ik ben hier bovendien zelf ook naar school gegaan", zegt ze lachend. "Ik wist al van kinds af aan dat ik juf wilde worden, omdat je dan het gevoel krijgt dat je de kinderen echt iets kunt leren. Ik verlaat de school met pijn in het hart. Vooral de knuffels en kusjes van de kinderen ga ik missen." De collega's en kinderen laten Lena niet zomaar gaan. Op het schoolfeest werd ze uitgebreid in de bloemetjes gezet. "We gaan Lena zeker missen", klinkt het. "Elke ochtend was ze als eerste op post om koffie te zetten, vandaar haar bijnaam madame Arabel. Ze begroette ons wat later dan telkens met het liedje 'goedemorgen morgen'." Lena laat de school niet zomaar achter. Donderdag trakteert ze iedereen op een lekker frietje. (VDT)