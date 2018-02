Jef Mertens overleden 10 februari 2018

02u26 0

Jozef 'Jef' Mertens, gewezen schoolhoofd in Drieslinter, is overleden op 93-jarige leeftijd. Als student in de KNT werd hij in de klaslokalen door de Duitsers opgepakt in 1944 en gevangengenomen. Men was echter op zoek naar zijn broer Roger, die ondergedoken was. Jef hield er een levenslange afkeer van Duitsers aan over. Muziek daarentegen was hem lief. Zo was Jef medestichter van de Koninklijke Fanfare Vreugdegalm en de Harmonie der 50+Plussers, maar ook van voetbalclub KSV Drieslinter, Ziekenzorg Drieslinter, het familiezangkoor, het seniorenzangkoor en het zangkoor Cantate. Voor zijn onbaatzuchtige inzet voor de Linterse gemeenschap werd hij als een van de eersten door de gemeente gehuldigd in de 'Wall of Fame'. De uitvaart vindt maandag plaats in de kerk van Drieslinter om 10.30 uur. (VDT)