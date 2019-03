Jef en Magda vieren 65ste huwelijksverjaardag vdt

Jozef Dewil en Magda Vandeven vierden zopas hun 65ste huwelijksverjaardag. Jozef (Jef) is actief geweest als metser-diener, zelfstandig kolenboer en daarna als technieker bij Citrique Belge. Magda nam in 1957 het café over van haar ouders. Dat runde ze samen met Jef tot in 1973. Intussen bleef Magda bij Tiense Suiker werken. Het koppel zorgde daarnaast nog eens voor hun twee kinderen. Die kregen op hun beurt nog eens vijf kinderen, waarvan Jef en Magda de fiere grootouders zijn. Een delegatie van het gemeentebestuur ging tot bij het jarige koppel om hen te feliciteren en uiteraard ook een lekkere mand streekproducten te brengen.