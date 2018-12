Jaarlijkse restaurantdag wielerploeg VP Consulting-Zannata komt eraan Stefan Van de Weyer

05 december 2018

21u35 0 Linter Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het VP Consulting -Zannata Cycling Team zijn restaurantdag begin december. Fans, hongerigen en bekenden worden verwacht op zaterdag 8 december in de voetbalkantine van Sporting Heide-Linter in de Bredestraat in Neerlinter.

Eén of meerdere maaltijden reserveren door tickets te bestellen kan je bij één van hun bestuursleden of via pat.allardatbelgacom.net. Ben je echter een late beslisser? Je bent uiteraard ook van harte welkom zonder voorinschrijving!

Het menu bestaat onder andere uit koninginnenhapje met frieten, stoofvlees met frieten, beiden zijn à volonté te verkrijgen. De mogelijkheid bestaat ook om voor curryworst met frieten te opteren.

“De volledige opbrengst van deze restaurantdag gaat naar onze renners. Dit zodat we in 2019 weer zo’n schitterend seizoen kunnen rijden als het voorbije seizoen”, klonk het bij de ploegleiding.