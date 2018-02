Italiaanse avond HFO 14 februari 2018

Op zaterdagavond 17 februari organiseert HFO, de vroegere Fanfare Vreugdegalm, haar jaarlijkse Italiaanse avond in de parochiezaal van Drieslinter. Iedereen is van harte welkom vanaf 17 uur voor spaghetti bolognese, lasagne of tagliatelle met zeevruchten. (VDT)