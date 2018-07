Intergemeentelijk recyclagepark opent in najaar 2019 03 juli 2018

02u54 0

Het intergemeentelijk recyclagepark van Linter en Zoutleeuw, dat de naam 'ZOW-LIR' krijgt, zal volgens de huidige plannen in oktober van volgend jaar de poorten openen.





Ecowerf kocht een lap grond van tachtig are aan langs de Steenweg in Zoutleeuw, net op de grens met Linter. En die site zal nu opnieuw ingericht worden tot een Diftar-containerpark met weegbruggen.





Bouw begint in maart





"Er werd intussen al door zowel Linter als Zoutleeuw een ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd, waarna Ecowerf een studie gemaakt heeft over de inplanting", zegt Linters burgemeester Marc Wijnants (CD&V). "De raad van bestuur van Ecowerf heeft het project ook al goedgekeurd. In maart van volgend jaar zouden de werken kunnen starten."





En die zouden dan dus tegen oktober van volgend jaar achter de rug moeten zijn. (VDT)