Inbraak Oplinterstraat 27 juni 2018

02u25 0

Afgelopen maandag werd er in de loop van de namiddag ingebroken in een woning in de Oplinterstraat in Linter. Met behulp van een zware schroevendraaier forceerden de daders een keukenraam achteraan de woning en geraakten hierlangs binnen. De dieven gingen driest te werk en gooiden het hele huis overhoop. Zij maakten 200 euro en een aantal gouden juwelen buit. (VDT)