Inbraak in woning 12 april 2018

02u26 0

Een woning in de Neerwindenstraat in Linter heeft ongewenst bezoek gekregen. De bewoners stelden de feiten dinsdag omstreeks 17.55 uur vast. Hoe de daders konden binnendringen en wat er mogelijk gestolen werd, is niet duidelijk. (KBG)