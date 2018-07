Huis verwoest na brand: vier bewoners ongedeerd 20 juli 2018

In de Braambeekstraat is in de nacht van woensdag op donderdag een huis grotendeels verwoest door een brand. Rond 1 uur werden de vier bewoners verwittigd door de buurman die het vuur had opgemerkt. De bewoners kwamen ongedeerd weg. De brandweer van Tienen kreeg versterking uit Landen. Na anderhalf uur was de brand onder controle. Twee auto's in de garage en de aanbouw zijn volledig uitgebrand. Het huis is onbewoonbaar verklaard. De gemeente Linter voorziet een noodwoning voor het getroffen gezin. Het parket onderzoekt de oorzaak van de brand.





(VDWT)