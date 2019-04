Hubert Swinnen en Christine Hallet 50 jaar getrouwd vdt

17 april 2019

Hubert Swinnen en Christine Hallet vierden zopas hun 50ste huwelijksverjaardag. Hubert, beter gekend als ‘Beirke’, ging al van op zijn 14de helpen in brouwerij Berg en Dal in Waanrode tot hij oud genoeg was om de legerdienst te vervullen. Hierna ging hij samen met zijn vader bier uitvoeren, maar wegens rugklachten moest hij op zijn 28ste een carrièreswitch doen. Zo werd hij truckchauffeur tot hij verdiend met pensioen mocht gaan. Christine, afkomstig uit Wommersom, was steeds actief als huismoeder. Het koppel heeft twee kinderen, een zoon en een dochter, die op hun beurt zorgden voor twee kleinkinderen voor Christine en Hubert.