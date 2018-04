Hondenwandeling voor Blindengeleidehonden 19 april 2018

Op 22 april organiseren de Hondenvrienden 't Pleintje voor de tweede keer een hondenwandeling ten voordele van de Blindengeleidehonden Tongeren. Vertrekken kan tussen 14 en 16 uur en je kan kiezen voor een afstand van vijf of tien kilometer. Dit jaar werd het parcours uitgestippeld langs landelijke wegen met mooie vergezichten. Inschrijven is mogelijk vanaf 13.30 uur in café 't Pleintje Bij Hilde, Getestraat 2. Je betaalt 5 euro voor jezelf en jouw hond. In ruil krijg je een mooi verrassingspakket, af te halen na de wandeling in 't Pleintje. Wie zonder hond komt, betaalt 2,50 euro. Nabij het café worden tussendoor demonstraties gehoorzaamheid en pakwerk opgezet. Afsluiten gebeurt, net zoals vorig jaar, met een live optreden van The Countryboys vanaf 18.30 uur. (VDT)