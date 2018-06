Hondenwandeling levert mooi bedrag op voor Blindengeleidehonden Tongeren 22 juni 2018

De Hondenvrienden 't Pleintje organiseerden voor de tweede keer een hondenwandeling ten voordele van de Blindengeleidehonden Tongeren. Deelnemers konden kiezen voor een afstand van vijf of tien kilometer. Dit jaar werd het parcours uitgestippeld langs landelijke wegen met mooie vergezichten. "Helaas kregen we net voor het vertrek te maken met een hevig onweer, waardoor er iets minder deelnemers waren in vergelijking met vorig jaar", zegt Gunther van café 't Pleintje Bij Hilde. "We danken graag de 60 moedige stappers, net als onze sponsors en de hondenclub van Borgloon, die demonstraties kwam geven."





De wandeling leverde een mooi bedrag van 1.200 euro op. De cheque werd plechtig overhandigd in café 't Pleintje.





(VDT)