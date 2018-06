Heufstraat in september klaar 12 juni 2018

De werken in de Heufstraat zijn volop aan de gang. Naast het vernieuwen van de rijweg, worden ook de straatgoten en de voetpaden onder handen genomen. Tijdens de werken is geen doorgaand verkeer mogelijk. De straat zou in september afgewerkt moeten zijn. (VDT)