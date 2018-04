Herdenking Slag bij Neerhespen 25 april 2018

Op 10 mei 1940 kwam kapitein René Dethier om tijdens de eerste luchtaanval op het vliegveld van Neerhespen. Hij was hierbij het allereerste Belgische militaire oorlogsslachtoffer. Cyrille Pattyn was hier getuige van.





Op zondag 6 mei zal deze slag herdacht worden. De samenkomst is gepland om 10 uur aan zaal De Brukkes, Langstraat 54a in Neerhespen, gevolgd door de huldiging aan het gedenkteken van Kapitein Dethier en een receptie. (VDT)