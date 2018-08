Herdenking einde eerste wereldoorlog 09 augustus 2018

Op zaterdag 11 en zondag 12 augustus herdenken Linter en Zoutleeuw het einde van de eerste wereldoorlog. Op zaterdag 11 augustus is er om 19 uur een gebedsviering in het Vredeskerkje van Helen. Op zondag 12 augustus is er om 9.30 uur een viering in de kerk van Orsmaal. Om 11 uur wordt een kunstwerk ingehuldigd evenals een wandelroute aan het Vredeskerkje in Helen. In de evenementenhal Deroye in Orsmaal organiseren Orsmaalse verenigingen een springkastelenfestival en randanimatie. Er is ook mogelijkheid een broodjesmaaltijd te eten. Om 14.30 uur wordt een kunstwerk ingehuldigd aan het museum van Orsmaal en daarna volgt een optreden van Army Stars aan de evenementenhal Deroye. De hele dag is er een audiovisuele evocatie in het kerkje van Helen en is het museum van het 3de Regiment Lansiers in Orsmaal open. (HCH)