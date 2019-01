Heide Sportief Linter gelauwerd voor goede organisatie wielerkampioenschap Stefan Van de Weyer

23 januari 2019

11u47 0 Linter In de bondsgebouwen van Cycling Vlaanderen afdeling Vlaams-Brabant in Heverlee werd wielerclub Heide Sportief Linter gehuldigd met een trofee. Dit hadden ze te danken aan het gegeven dat ze een prima provinciaal kampioenschap voor nieuwelingen organiseerden.

Een bestuurslid van de club (rechts) kwam de prijs in het Leuvense in ontvangst nemen. In het verleden werd de traditierijke club ook al eens gehuldigd en dit naar aanleiding van hun vijftigjarige bestaan. Ook dit jaar mengen ze zich in de provinciale kampioenschappen gezien ze in en rond het eigen Neerlinter op zondag 19 mei het provinciale kampioenschap voor junioren organiseren.