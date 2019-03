Heemkundige Kring stelt religieuze geschiedenis van Linter te boek vdt

27 maart 2019

18u59 0 Linter Met het boek ‘Linter en zijn religieus erfgoed door de eeuwen heen, deel 1: pastoors, paters, broeders’ heeft de Heemkundige Kring een naslagwerk gelanceerd over een belangrijk stuk geschiedenis van de gemeente Linter, meer bepaald de religieuze geschiedenis. “Doel is deze erfenis van onze voorouders niet verloren te laten gaan.”

Tot in 2001 werd de herderlijke zorg voor een parochie toevertrouwd aan één pastoor en soms was er naast de pastoor ook nog een onderpastoor werkzaam. “Een indrukwekkende reeks van 280 pastoors en onderpastoors hebben zich als bedienaars van de eredienst ingespannen voor het welzijn van hun parochianen”, zegt auteur Lisette Wouters. “Iedere generatie maakt een evolutie door. Ook de kerk moet zich aanpassen. Het gebrek aan priesters en de terugloop van de kerkgangers heeft de kerk ertoe aangezet naar grotere federaties over te gaan en dat vraagt aanpassing. Zo kennen we sinds 2001 de parochiefederaties met aan het hoofd de federatiepastoor, verantwoordelijk voor een groep van parochies.”

Lisette en de Heemkundige Kring maakten eveneens een overzicht van 126 dorpelingen uit de zeven deelgemeenten van Linter, die vanuit de Linterse parochies als pastoor, pater of broeder hun roeping beleefden in een andere parochie, in een abdij, een kloostergemeenschap of als missionaris in een vreemd land. Het boek telt 420 bladzijden, is gedocumenteerd met 130 gedachtenisprentjes en meer dan 300 foto’s en kost 30 euro.