Groepsaankoop isolatie en zonnepanelen 15 mei 2018

02u51 0

In de raadzaal van het stadhuis van Landen wordt vanavond een infosessie georganiseerd rond de provinciale groepsaankoop van zonnepanelen. Iedereen is welkom om 19.30 uur. Op 31 mei volgt een infosessie rond de groepsaankoop van isolatie. Afspraak om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Linter. (VDT)