Gezin van vier verliest huis in brand 04 augustus 2018

02u32 0 Linter De brandweer en politie werden gisterennacht om 1.30 uur opgeroepen voor een uitslaande brand in de Molenstraat te Linter. Ter plaatse was er aanvankelijk veel rook, maar al zeer snel sloegen de vlammen ook door het dak. Gelukkig konden alle bewoners zonder al te veel problemen het pand verlaten.

Gezien het gevaar dat het vuur zou overslaan naar aanpalende woningen, ontruimde de politie de hele buurt. Na uren bluswerk kreeg de brandweer alles onder controle maar kon niet voorkomen dat het volledige huis afbrandde. De bewoners worden tijdelijk opgevangen door familie.





Via badkamerraam

Het gezin van vier is werkelijk alles kwijt, behalve elkaar en hun twee honden. "Het is dankzij hen dat we de brand opmerkten. Eén van onze maltezers, Woody, kwam ons wakker maken. De rook was op dat ogenblik al niet meer te harden. De trap naar beneden nemen ging al niet meer, de vlammen kwamen ons tegemoet. Via een badkamerraam konden we op een plat dak raken, daar lag toevallig een ladder. Zo raakten we veilig beneden. Hoe de brand is ontstaan of waar? In ieder geval op de benedenverdieping.





Via een lichtkoepel sloeg de brand al snel naar boven, tot door het dak heen. De brandweer kon enkel voorkomen dat de vlammen oversloegen. Werkelijk alles is in de vlammen opgegaan, op de vier muren na", zucht de vader des huizes.





(KBG)