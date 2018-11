Geslaagde seniorenweek in woonzorgcentrum Sorgvliet vdt

28 november 2018

In woonzorgcentrum Sorgvliet in Orsmaal heeft men de Seniorenweek op een leuke manier afgesloten. De medewerkers van de residentie gaven een alles overtreffende personeelsshow. “Daar zal nog lang over nagepraat worden”, verwacht directeur Ingrid Asnong. “Het was een echte topweek. Er waren workshops bier en wijn proeven, bloemschikken en koken, onze buitenlandse collega’s maakten lekkere hapjes klaar en tijdens de modeshow werd bruidskledij door de jaren heen getoond, net als gewonen kledij en originele kleren uit recyclagemateriaal. De bewoners en hun familie hebben zichtbaar genoten van dit alles.”