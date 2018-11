Geschenkenmarkt in evenementenhal Deroye vdt

19 november 2018

Carnavalsvereniging Orde van Hemel en Aarde organiseert op zondag 25 november in samenwerking met de gemeente een geschenkenmarkt in de evenementenhal Deroye in de Helen-Bosstraat. Iedereen is welkom van 14 tot 18 uur. Ook Sinterklaas en zwarte piet brengen een bezoekje aan de markt.