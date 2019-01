Geldboete voor dierenverwaarlozing KAR

02 januari 2019

16u16 0 Linter Een 62-jairge man uit Linter is veroordeeld tot 6.000 euro boete met uitstel omdat hij zijn paarden en koeien gebrekkig verzorgde. Omdat de staat van zijn omheining rond de weide te wensen overliet, ontsnapten de dieren meermaals in 2016.

“De paarden en koeien van beklaagden braken uit omdat de prikkeldraad niet deugde en de paarden en koeien zich zonder eten en drinken in de weide bevonden. De rechtbank verwijst tevens naar de verslagen van dierenarts en van inspecteur bij de inspectie Dierenwelzijn van het Vlaams Gewest die de materiële vaststellingen grotendeels bevestigen”, aldus de rechter in het vonnis. De man maaide zonder toelating meidoorn- en vlierstruiken in waardevol agrarisch gebied. De zestiger stelde dat de struiken aangetast waren door ziekte maar daar kon hij geen bewijs van voorleggen. Omdat de zestiger zich ondertussen in regel stelde en nog een blanco strafblad kon voorleggen werd de geldboete volledig met uitstel uitgesproken gedurende drie jaar. “Teneinde beklaagde zijn broodwinning niet te hypothekeren en gezien hij inspanningen heeft gedaan om zich in regel te stellen, moet geen verbod tot het houden van dieren worden opgelegd.”