Geld, juwelen en laptop gestolen 08 augustus 2018

Dieven hadden het zondag in de loop van de dag gemunt op een woning op de Sint-Truidensesteenweg in Linter. De daders haalden een vliegenraam van een voorvenster en braken het raam open. Zij doorzochten nagenoeg alle kamers en openden kasten en schuiven.





De dieven maakten een laptop, gouden juwelen, geld, rugzakken en allerlei documenten buit. Zij verlieten de woning via de voordeur. (KBG)