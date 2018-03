Fitter & Fitter 09 maart 2018

Vanaf woensdag 2 mei kan je gedurende acht weken deelnemen aan Fitter & Fitter op het grasveld aan het gemeentehuis van Linter. Dit project begeleidt de beginnende lopers met de opbouw naar één van de leukste jogwedstrijden uit de streek: Relax&Run in Linter. "Door de variatie, de coördinatieoefeningen en de versterkende oefeningen is deze training zoveel efficiënter en plezanter dan de gemiddelde looptraining", klinkt het. De sessies kosten in totaal 50 euro en vinden telkens plaats van 20 tot 21 uur. Inschrijven kan via mail naar katrien@linter.be. (VDT)