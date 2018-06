Fietsen naar Namen voor Kom op tegen Kanker 26 juni 2018

02u28 0

Zaterdag 30 juni is er de fietstocht 'Linter-Namen-Linter. Het vertrek is gepland om 7.30 uur op het dorpsplein van Melkwezer. Wie wil meerijden, mag gerust aansluiten. Wegkapiteins Rudi Leunen (wielertoeristen Zoutleeuw), Berti Gurny en Luc Molin (wielertoeristen café Transport), Dominique Serre (wielertoeristen Wommersom), Guido Morren en Willy De Bondt zorgen voor een vlekkeloos verloop. De fietstocht is ten voordele van Kom op tegen Kanker. (VDT)