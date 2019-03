Festival Picking Bones verhuist naar Orsmaal vdt

22 maart 2019

13u13 0 Linter Na drie succesvolle edities onder de naam Pirate Farm Fest in Tielt-Winge, heeft Old Style Music Nights vzw uit Diest beslist om het festival te rebranden en te herlocaliseren. De naam ‘Picking Bones’ was snel gevonden, de nieuwe locatie niet. “Na omzwervingen in verschillende gemeenten en menig overleg met lokale besturen en ambtenaren, kregen we begin februari dan toch groen licht van het gemeentebestuur van Linter om het festival op het terrein van SC Orsmaal in de Helen-Bosstraat te laten plaatsvinden.”

Picking Bones is een tweedaags alternatief internationaal muziekfestival dat zowel naar inhoud als programma teruggrijpt naar de roots van een muziekfestival waarbij authentieke muziek, ontmoeting en eenvoud centraal staan. Op twee podia geeft een uitgelezen selectie van underground roots, bluegrass, folk, heavy blues, punk, psychobilly en rock’n’roll bands het beste van zichzelf. Het festival trekt zowel muziekliefhebbers uit het binnenland als uit het buitenland, onder andere uit Finland, Denemarken, Italië en Amerika, aan.

Op vrijdag 21 juni gaan de deuren om 12 uur open en staan vanaf 18 uur Slack Bird, Rotzak, Everyone Is Guilty, Suburban Drugdealers, The Gecko Brother en Toxic Shock op het programma. Carrie Nation & The Speakeasy sluit om middernacht de eerste festivaldag af. Op zaterdag 22 juni gaan de deuren om 10 uur open. Vanaf 12.30 uur spelen VIBE band, Mike West, Hangman’s Daughter, King Moroi, The Redemption’s Colts, The Devil’s Trade, Trixie & The Trainwrecks, Hetten Des, The Maness Brothers, 20 Watt Tombstone, Heathen Apotles en Moonshine Wagon. The Pinebox Boys sluiten het festival af. Op https://pickingbonesfest.com vind je de laatste updates en alle verdere praktische informatie over het festival.

DIY

Picking Bones is een DIY (Do It Yourself)- festival. Naast bovenlokale en lokale sponsoring biedt de organisatie de mogelijkheid om het festival individueel, zowel particulier als professioneel, te steunen. “Naast kleine bijdragen bieden we ook de mogelijkheid om de podia, bar, camping, merchstand en de sanitaire voorzieningen te personaliseren”. Meer info hierover via stefaan@oldstylemusicnights.com.