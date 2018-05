Expo over 50 jaar Chiro 05 mei 2018

Het feestweekend voor 50 jaar Chiro Neerlinter wordt vandaag om 19 uur afgetrapt met een Hapje-Tapje voor oud-leiding, de huidige leiding en kookouders. In het parochiecentrum vind je ook een tentoonstelling met foto's, dia's, filmpjes en gadgets van de Chirobals. Die is zondag voor het grote publiek toegankelijk van 14 uur tot 17 uur. Je kan er dan ook een stukje taart eten of iets drinken. (VDT)