Einde wegenwerken wordt gevierd met heropeningsfeest voor goede doelen Vanessa Dekeyzer

15 maart 2019

11u31 0 Linter In juli 2017 ging Aquafin van start met rioleringswerken in de 3de Regiment Lansiersstraat en de Oude Dorpsstraat in Orsmaal. De gemeente maakte van de gelegenheid gebruik om het wegdek te vernieuwen in de 3de Regiment Lansiersstraat, de Paardenkerkhofstraat en de Oude Dorpsstraat. Na anderhalf jaar zijn de bewoners blij dat hun straten vernieuwd en opnieuw toegankelijk zijn en dat wordt op zaterdag 23 maart samen met de gemeente gevierd.

Langs de Oude Dorpsstraat werd een hemelwaterbufferbekken, een bezinkingsbekken en een pompstation gebouwd. Via de Kleine Getestraat zal het afvalwater afgeleid worden naar een nieuwe kleine waterzuiveringsinstallatie die in een volgende fase op de grens van Zoutleeuw en Linter zal aangelegd worden. De gemeente Linter participeerde mee in het Aquafin-project waardoor de volledig Oude Dorpsstraat, de 3de Regiment Lansiersstraat en de Paardskerkhofstraat een nieuw wegdek en nieuwe voetpaden kregen. Tegelijk werd de openbare verlichting vernieuwd met ledverlichting.

“Natuurlijk ondervind je altijd hinder van zo’n grootschalige werken”, zegt Loes Smets van evenementen-en decoratiebedrijf All IncLoes aan de 3de Regiment Lansiersstraat gelegen. “Zo hebben we twee jaar geen opendeurdag kunnen doen. Maar je kan moeilijk een omelet maken zonder eieren te breken. Als er werken moeten gebeuren en het resultaat is goed, moet je de hinder er even bijnemen.”

“Het einde was voorzien omstreeks september 2018. Uiteindelijk hebben deze een zestal maanden langer geduurd”, zegt schepen van Openbare Werken, Andy Vandevelde (CD&V). “Om de hinder enigszins te beperken, werden de werken opgedeeld in verschillende fases, zodat niet het hele traject constant met zware hinder te maken had. We appreciëren het geduld van de bewoners en op 23 maart klinken we samen op de vernieuwde straten.”

Brouwerij De Kouter en All Incloes zetten hun schouders onder de openingsviering. “Aangezien er in onze straat twee kindjes met een beperking wonen, besloten we om hieraan twee goede doelen te koppelen: ’t Prieeltje en de vzw Dansgroep Step”, zeggen Björn Jacobs en Loes Smets. “We willen uiteraard zoveel mogelijk centjes voor hen ophalen en daarom stellen we het openingsfeest na 16 uur open voor iedereen. Er kan een biertje van De Kouter of een gin van All Incloes gedronken worden, of onze cocktail van beide samen, maar er is uiteraard ook frisdrank en er zijn standjes met pannenkoeken, wafels en koffie. Voor de hongerige mensen worden ook speciale hamburgers gemaakt. Iedereen is dus welkom op zaterdag 23 maart vanaf 16 uur op het pleintje tegenover het recyclagepark.”