Eerste tractorprocessie schot in de roos Christian Hennuy

14 december 2018

Het was een mooi zicht, zo’n vijftigtal mooi verlichte en versierde tractoren die in Orsmaal de processie aanvatten. Flikkerende lichtjes, kersttaferelen, Kerstmannen, rendieren, ze hadden er hun werk van gemaakt. “Het is de eerste keer dat wij zo’n processie inrichten. Ze hebben enorm hun best gedaan voor de versieringen, en we hebben ervoor gezorgd dat alle chauffeurs een kerstmuts op hebben”, aldus organisator Rudi Leunen.

Verschillende verenigingen van Orsmaal sloegen de handen in elkaar voor de organisatie: Landelijke Gilde, KVLV, fietsbloemencomité, voetbal SK Orsmaal en het Waterslot. “In januari van dit jaar zijn we met een tiental mensen van Orsmaal naar Cambodja gegaan om kennis te maken met de projecten van de vzw Stortkinderen. Ze hebben daar onderwijsprojecten en sociale woningbouw. We waren zeer onder de indruk en hebben besloten in Orsmaal iets voor die organisatie te doen. We hebben een bloesemfietstocht georganiseerd, een ontbijt, en nu wilden we in de Warmste Week met iets moois afsluiten, een tractorprocessie. In onze regio bestond dit nog niet”, aldus Rudi. De tocht voerde de tractoren van Orsmaal naar Melkwezer en terug. Ook de dorpelingen konden meedoen, want voor hen werd speciaal een fakkeltocht ingericht. “Door de wegenwerken konden we niet door het centrum Orsmaal, maar volgend jaar komen we er zeker langs”, besloot Rudi. Na het evenement kon iedereen zich nog opwarmen aan de nodige drankjes.