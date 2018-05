Eerste assistentieflats voor Linter DE BRON ONTWIKKELT PROJECT MET 27 WOONEENHEDEN IN MELKWEZER VANESSA DEKEYZER

30 mei 2018

02u30 0 Linter De Bron ontwikkelt achter het standbeeld op de hoek van de Dorpstraat en de Waterhofstraat in Melkwezer een woonproject met 27 assistentieflats. Het zijn meteen de eerste assistentiewoningen voor Linter. "Dit was een ontbrekende schakel in ons mooi zorgaanbod", zeggen burgemeester Marc Wijnants (CD&V) en schepen Andy Vandevelde (CD&V).

Vandaag is 23 procent van de bevolking in Linter ouder dan 60 jaar. Een aantal hiervan zal vroeg of laat niet meer alleen kunnen wonen zonder assistentie. Er is in Linter, net zoals in heel Vlaanderen, dus dringend nood aan begeleid wonen. "Als gemeente streven we naar een integraal welzijn- en zorgbeleid met een aanbod op verschillende vlakken", zeggen burgemeester Wijnants en schepen Vandevelde. "Met deze allereerste erkende assistentiewoningen wordt deze ontbrekende schakel ingevuld. Het is een aanvulling op de kleinschalige dagopvang CADO, het woonzorgcentrum en het aanbod van andere zorgverstrekkers."





Plan behouden

Normaal moesten de eerste assistentieflats begin 2018 gerealiseerd zijn, maar het zorgproject van De Maalder werd wegens omstandigheden afgeblazen. Het is nu de bvba SuperHuis en uitbater AW Pro die zullen instaan voor de realisatie van dit door de overheid erkende project. De bestaande plannen blijven behouden. "Het gaat hier niet om een rustoord, maar mooie en ruime appartementen met zorgservice", zegt Marc Driesen van vzw AW Pro. "Een woonassistent is een aantal uren aanwezig om mensen te helpen bij allerlei vragen of problemen rond wonen, diensten en zorg en een contactcenter zorgt voor de permanente bereikbaarheid. In de dagelijkse werking worden we bijgestaan door het woonzorgcentrum Sorgvliet in Orsmaal en de lokale zorgsector."





"De woningen zijn net als de gemeenschappelijke ruimtes toegankelijk voor rolstoelgebruikers", zeggen Peter Kenis en Raf Pauwels, zaakvoerders van SuperHuis.





Koffiehuisje

"Ze zijn onderverdeeld in een leefruimte met open keuken, een badkamer, een slaapkamer, een privaat terras of balkon en beschikken over een autostandplaats in de kelder. Iedere bewoner kan gebruik maken van de gemeenschappelijke voorzieningen zoals onder meer de fietsberging. Op het gelijkvloers kan men terecht in het gezellige koffiehuisje met zonneterras." Uiterlijk begin september starten de bouwwerken die bijna twee jaar zullen duren. Geïnteresseerden kunnen via het gratis nummer 0800/11.245 of via mail naar info@residentiedebron.be inlichtingen bekomen.