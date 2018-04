Eddy Ladang op joggingstage 27 april 2018

Op maandag 30 april vertrekt Eddy Ladang, Open Vld-fractieleider, op joggingstage naar Rosas in Spanje. Aangezien hij dit jaar op zondag 27 mei al voor de 35ste keer deelneemt aan de 20 Kilometer door Brussel, wil hij zich op een andere manier voorbereiden. "De bedoeling is dat ik om de twee dagen 15 kilometer ga joggen tussen Rosas en Empuria Brava. Dit is een erg vlak parcours zodat ik misschien, indien lichamelijk alles mee zit en het ook niet te warm is, de tweede week een zwaarder parcours ga proberen." (VDT)