Eddy Ladang: “Doe iets aan de loslopende honden in de Getevallei”

Eddy Ladang:

31 januari 2019

Open Vld-fractieleider Eddy Ladang vraagt dat er iets gedaan wordt aan loslopende honden in de Getevallei. “Dagelijks gaan hier mensen met hun hond aan de leiband wandelen, maar zij worden spijtig genoeg geconfronteerd met loslopende honden, wat een direct gevaar inhoudt voor mens en hond. We vragen de gemeente om de inwoners nogmaals er attent op te maken dat honden aan de leiband moeten door middel van een artikel in de lente-editie van Linter Leeft. Om tegemoet te komen aan die mensen met loslopende honden, zou de gemeente misschien een hondenweide kunnen afsluiten waar de honden los kunnen lopen naar voorbeeld van andere gemeenten. In Geetbets bijvoorbeeld werd er een hondenweide ingericht naast het fietspad.” De burgemeester ging alvast akkoord om een politieartikel in de lente-editie van Linter Leeft te publiceren en wil, mocht dit bericht geen effect hebben, het inrichten van een hondenweide in de Getevallei overwegen.