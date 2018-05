Dronken over de kop met baby op achterbank 23 mei 2018

Op de Sint-Truidensesteenweg in Linter is gistermiddag een ongeval gebeurd waarbij één voertuig betrokken was. Een 34-jarige vrouw uit Linter reed met haar Skoda Fabia op de steenweg richting Sint-Truiden toen zij om nog onverklaarbare reden de controle over het stuur verloor. Met haar wagen knalde ze tegen een verkeersgeleider , ging vervolgens over de kop ging en kwam uiteindelijk tot stilstand in de berm aan de overkant van de steenweg. Als bij wonder bleven de bestuurster en haar 9 maanden oude kindje ongedeerd. Zij werden ter controle overgebracht naar de spoeddienst van het ziekenhuis Sint-Trudo te Sint-Truiden waar alles in orde bleek. De vrouw blies echter 1,13 promille en haar rijbewijs werd ingehouden. De auto diende getakeld te worden. (KBG)