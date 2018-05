Dronken bestuurder maakt brokken 09 mei 2018

In de Bredestraat te Linter sukkelde zondagnamiddag om 13.50 uur een auto in de gracht. Een 27-jarige uit Linter reed met een Audi A6 van de weg af en belandde in de gracht. Bij de vaststellingen blies hij 2.02 promille. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen. (KBG)